Was steckte hinter der großen Polizeiaktion in Batzenhofen?

Für Aufsehen sorgte am Dienstag ein großer Polizeieinsatz in einer Wochenendsiedlung in Batzenhofen.

Plus Mit zahlreichen Geräten samt Lastwagen ist die Polizei am Dienstagmorgen zu einer Wochenendsiedlung südlich von Gersthofen ausgerückt. Dort gab es schon öfter Ärger.

Von Cordula Homann

In einer Wochenendsiedlung in Batzenhofen kehrt keine Ruhe ein. Erst im vergangenen Jahr war ein Nachbarschaftsstreit vor Gericht gelandet. Dabei war dem Angeklagten vorgeworfen worden, er habe aus einem Holzscheit eine Bombe gebastelt und seinem Widersacher in den Garten gestellt, eine Gartentür mit einem Vorschlaghammer zerstört, fremde Handys in einen Gartenteich geschmissen. Seit mehr als zehn Jahren soll es dort oben am Waldrand Zoff geben. Schon damals hieß es vor Gericht, in der Siedlung gehe es zu wie im wilden Westen. Binnen zwei Jahren waren bei der Polizei 29 Anzeigen eingegangen. Kochte der Streit jetzt erneut hoch? Es sind einige Fragen ungeklärt.

Warum in Batzenhofen auch ein Lkw im Einsatz war

Fest steht, dass am Dienstag ein großes Polizeiaufgebot in der Wochenendsiedlung unterwegs war. Wie die Augsburger Staatsanwaltschaft auf Nachfrage bestätigte, fand eine Durchsuchung statt. Dass dabei unter anderem ein Lastwagen der Polizei eingesetzt wurde, lag laut Polizei daran, dass sehr viel Equipment für die Aktion notwendig war, weil das Gelände so unübersichtlich ist. Ob und was gefunden wurde und was der Hintergrund der Aktion war, darüber wurde mit Verweis auf laufende Ermittlungen nichts verraten.

