Hausfassade löst sich bei stürmischem Wetter

Die Feuerwehr Gersthofen wurde am Ostermontag zu einem Einsatz mit der Drehleiter alarmiert.

Am Ostermontag war es zeitweise recht windig: Die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen wurde kurz vor Mittag aufgrund der stürmischen Wetterlage zu einem Einsatz alarmiert. An einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet hatte sich die Fassadenverkleidung gelöst und drohte herabzustürzen. Die Gersthofer Feuerwehr rückte mit der Drehleiter, dem Kommandowagen und einem Logistikfahrzeug zur Einsatzstelle aus. Die losen Teile der Verkleidung wurden entfernt und die Fassade so gesichert, dass keine weitere Gefahr davon ausgehen kann. Foto: Bugar/Feuerwehr Gersthofen