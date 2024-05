Gersthofen

09:40 Uhr

Heinrich Schmid GmbH: Neubau soll Mitarbeitern ab Sommer 2025 mehr Platz bieten

So soll das neue Bürogebäude der Firma Heinrich Schmid in Gersthofen aussehen. Am Montag war offizieller Baubeginn.

Plus Kräftig gewachsen ist die Heinrich Schmid GmbH in den vergangenen Jahren am Standort Gersthofen. Nun war Start für einen geräumigen Neubau. Das ist geplant.

Von Gerald Lindner

Im Jahr 2009 bezog die Heinrich Schmid GmbH ein Grundstück im Gersthofer Gewerbegebiet Nord an der Röntgenstraße. Inzwischen hat sich das Geschäft sehr gut entwickelt. Daher war am Montag Baustart für einen großen Neubau. Dieser soll im Sommer 2025 fertig sein. Doch das ist nicht alles.

Markus Dobner, einer der Geschäftsführer der Heinrich Schmid Verwaltungs-GmbH, verwies auf die beengten Verhältnisse, mit welchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derzeit zurechtkommen müssen. „Wir sind mit 16 Leuten im Jahr 2009 in den damaligen Neubau eingezogen." Das Unternehmen habe sich seither sehr gut entwickelt. Inzwischen seien es allein rund 50 Leute, die einen Schlüssel für das Bürogebäude hätten, erklärt Ron Verheyke vom Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion. In Gersthofen sind ihm zufolge insgesamt 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen zählt mit seinen Mitarbeitern in den Gewerken Maler, Trockenbau, Projekt- und Baumanagement sowie Gebäudemanagement zu den führenden Handwerksbetrieben in Gersthofen und der gesamten Augsburger Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen