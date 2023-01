Jürgen Schantin: Bitterer Abschied für eine Stimmungskanone

Plus Der frühere Gersthofer Bürgermeister Jürgen Schantin ist tot. Als Musiker sorgte er für Stimmung im Bierzelt und im Fernsehen. Als Bürgermeister war ihm weniger Glück beschieden.

Am Schluss war es still um ihn geworden: Im Alter von 61 Jahren ist nach langer und schwerer Krankheit der frühere Bürgermeister von Gersthofen, Jürgen Schantin, gestorben. Er hinterlässt eine Frau und vier Kinder.