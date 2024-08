Kaputter Akku löst Einsatz der Feuerwehr in Gersthofen aus

Zu einem Brand auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Gersthofen rückte die Feuerwehr am Donnerstag gegen 13 Uhr aus. Wie die Polizei mitteilt, meldete die Firma ein Feuer im Bereich des Elektroschrotts auf dem Gelände an der Beethovenstraße. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnten Mitarbeitende das Feuer an einem alten Elektrogerät zum Glück bereits mit einem Handfeuerlöscher löschen. Vermutlich löste ein beschädigter Akku den Brand aus, berichtet die Polizei. Es entstand kein nennenswerter Schaden. (kinp)

