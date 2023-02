Kinder-Kol-La sorgt für eine ausverkaufte Stadthalle

Plus Die Gersthofer KIKO vereinte in der Stadthalle glamouröse Bühnenshows, herzerfrischendes Theater und nostalgisches Faschingstreiben.

Farbenfrohe Tänze und fröhliche Theatersketche, waghalsige Akrobatikshows und bitterböse Büttenreden – seit 37 Jahren wartet die Kinder-Kol-La (KIKO) nun bereits mit einem karnevalistischen Unterhaltungsprogramm der Superlative auf, welches auch diesmal die Stadthalle Gersthofen wieder einmal bis auf den letzten Platz gefüllt hatte. Doch schon eine Stunde vor Beginn der 20 spannenden Bühnenattraktionen wurde von den kostümierten Zuschauern zunächst einmal der klassische „Faschingsball“ in der Halle wieder zu neuem Leben erweckt – junge Clowns und Cowboyhelden trieben zwischen nostalgischen Luftschlangen und Krapfentellern ebenso ihr närrisches Unwesen wie neckische Bienen, Marienkäfer oder gar zweibeinige Ketchup-Tuben – genügend Pommes dazu gab es für die Kinder natürlich obendrein.