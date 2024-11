Kirchenkonzert in „Maria, Königin des Friedens“ zum 50. Jubiläum der Offner-Orgel

Ein besonderes Klangerlebnis bot die Stadtkapelle Gersthofen ihren zahlreichen Zuhörern beim diesjährigen Kirchenkonzert in „Maria, Königin des Friedens“. Anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums war erstmals die große, von der Firma Offner gebaute, Orgel gemeinsam mit dem Blasorchester zu hören. Das Konzertprogramm hatten der musikalische Leiter der Stadtkapelle Gerhard Kratzer und Bernhard Biberacher, der Kirchenmusiker der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen, gestaltet. Trotz des großen räumlichen Abstands zwischen Orchester und Orgel funktionierte das Zusammenspiel perfekt. Es sind noch zwei weitere Kirchenkonzerte der Stadtkapelle Gersthofen geplant: jeweils an einem Sonntag, am 8. Dezember in Augsburg-Hochzoll (Kirche „Zwölf Apostel“) und am 12. Januar in Kloster Holzen. Peter Dumler

