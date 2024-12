Klassentreffen der 80-Jährigen in Gersthofen

In diesem Jahr trafen sich Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 1944 in Gersthofen. Sie waren vor 80 Jahren in die Pestallozi-, Mozart- und Jakobschule eingeschult worden; auch einige damalige Erstklässler der Lech-Chemie-Schule waren dabei. Sie alle wurden von Bürgermeister Reinhold Dempf begrüßt und auf eine Stadtrundfahrt mitgenommen. Am Ende konnten sie sich ins goldene Buch der Stadt Gersthofen eintragen. Teilnehmende aus ganz Deutschland waren dabei und alle froh, sich nach so vielen Jahren wiederzusehen. (AZ)

