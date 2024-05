Lkw-Fahrer rammt sechs geparkte Autos in Gersthofen

Ein 41-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammt mehrere Autos in Gersthofen. Es entsteht ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer war am Mittwoch gegen 12.15 Uhr in der Ludwig-Hermann-Straße in Gersthofen stadtauswärts unterwegs. Dort geriet er mit dem Lastwagen nach rechts und rammt sechs geparkte Fahrzeuge. Einen voll beladenen Anhänger und ein Gespann aus Pkw und Anhänger schob er dabei auf einen Gehweg. Einen weiteren Wagen schob er auf zwei abgestellt Anhänger. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei im unteren sechsstelligen Bereich. (AZ)