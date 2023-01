Mann verletzt sich bei Arbeitsunfall in Gersthofen

Als ein 24-Jähriger Fensterbretter aus seiner Lagerhalle in Gersthofen fuhr, kippte der Hubwagen um. Der junge Mann musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 24-Jähriger ist nach einem Arbeitsunfall in Gersthofen ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Montag gegen 10.40 Uhr. Demnach wollte der junge Mann Fensterbretter aus einer Lagerhalle auf einen Lastwagen laden. Auf dem Weg dorthin kippte der Hubwagen in Richtung des Arbeiters. Die Ware rutschte laut Polizei von der Gabel und fiel ihm auf die Beine. Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Uniklinikum gefahren. Der Unfall ereignete sich auf einem Firmengelände in der Gersthofer Dieselstraße. (kinp)