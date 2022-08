Gersthofen

12:00 Uhr

Mehr als 40 Millionen Euro: Wird die Gersthofer Goetheschule noch teurer?

Plus Die Neubaupläne der Gersthofer Grundschulen konkretisieren sich, die Kosten könnten weiter steigen. Für fehlende Krippenplätze ist eine vorläufige Lösung in Aussicht.

Von Moritz Maier

Was tut sich bei den Gersthofer Bauprojekten für den Nachwuchs? Die Neubaupläne für die in die Jahre gekommene Gersthofer Goetheschule werden weiter ausgearbeitet. Doch die Kosten für die Modernisierung könnten weiter steigen, so die Befürchtung. Um schnell mehr Krippenplätze zu schaffen, hat sich der Gersthofer Bauausschuss für einen Standort mit Containern entschieden, in denen die Kleinen betreut werden sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen