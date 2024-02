Gersthofen

Mit dem "Irish Spring Festival" kommt irische Lebensfreude nach Gersthofen

"The Moynihans" zauberten mit ihren rasanten Instrumentalklängen eine irische Pub-Atmosphäre in die Gersthofer Stadthalle

Plus 30 Auftritte absolviert das "Irish Spring Festival" in den nächsten Wochen in Deutschland. In Gersthofen war die Stadthalle bei ihrem Auftritt fast ausverkauft.

Von Thomas Hack

Fröhliche „Fiddle“-Läufe, ausgelassene Pub-Musik, melancholische Balladen, die stimmgewaltig von Liebe, Tod und dem eigenwilligen Lebensstil der irischen Landbevölkerung erzählen: Auf dem „Irish Spring Festival“ entführte eine Vielzahl an Interpreten in die weitläufigen Gefilde der Grünen Insel, wobei es den Mitwirkenden sichtlich am Herzen lag, traditionelle Folk-Musik und innovative Klangexperimente auf kunstvolle Weise miteinander verschmelzen zu lassen. Dass ein solches Konzept auf große Resonanz bei den Musikliebhabern stößt, hatte letztendlich nicht nur die fast ausverkaufte Stadthalle Gersthofen gezeigt, sondern auch die Tatsache, dass das Gesamt-Ensemble alleine in den kommenden vier Wochen ganze 30 Auftritte innerhalb Deutschlands zu bewältigen hat.

Sängerin Inni-K interpretiert Folk-Musik in Gersthofen neu

Einen großangelegten Kulissenaufbau brauchte es zumindest in der Gersthofer Kulturstätte keineswegs und schon beim ersten Blick auf die minimalistisch hergerichtete Bühne war eines ganz deutlich klar geworden: Hier würde einzig und alleine die musikalische Kunst als solche im Mittelpunkt stehen – ohne verklärende Klischees, ohne theatralisches Beiwerk, ohne Kompromisse, was die vorrangige Mission des Abends anbelangt.

