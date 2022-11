Motorradfahrer wird von Autofahrerin angefahren

Mit Verletzungen am Oberkörper endete eine Motorradfahrt für einen 63-Jährigen bei Gersthofen. Eine Autofahrerin hatte ihn übersehen.

Der Fahrstreifenwechsel einer 62-jährigen Autofahrerin zum Einfahren auf die Autobahn 8 bei Gersthofen ist einem 63-jährigen Motorradfahrer zum Verhängnis geworden. Die Frau fuhr am Samstag gegen 13 Uhr auf der B2 in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe des Autobahnkreuzes Augsburg West wollte sie laut Polizei auf den Einfädelstreifen zur A8 in Richtung München auffahren.

Beim Fahrstreifenwechsel übersah sie jedoch einen 63-jährigen Motorradfahrer, der sich direkt neben der 62-Jährigen befand. Der Wagen der Autofahrerin kollidierte mit dem Motorradfahrer, welcher hierdurch zu Sturz kam und sich Verletzungen am Oberkörper zuzog. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst für weitere Untersuchungen ins Uniklinikum Augsburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (jah)

