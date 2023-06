Naturschützerin kritisiert künftige Wohnbaupläne in Gersthofen

Das TSV-Gelände und das Freibad Gerfriedswelle in Gersthofen sollen umziehen. An ihre Stelle soll, so der Plan, Wohnbebauung treten. Das gefällt nicht allen.

Im Juli wird die Fahrbahndecke der Gersthofer Sportallee saniert. Diese gehört zu den meistbefahrenen Ortsstraßen in Gersthofen und ist derzeit in einem sehr schlechten Zustand. Mithilfe der Sanierung soll die Straße für die nächsten zehn Jahre ertüchtigt werden. Denn mittelfristig soll sich entlang der Strecke zwischen Kanalstraße und Ludwig-Hermann-Straße gewaltig viel verändern. So ist es zumindest von der Stadtverwaltung angedacht. Doch nicht alle sind davon begeistert.

Eine Wohnanlage auf dem ehemaligen Familiengrundstück der Unternehmerfamilie Humbaur an der Westseite der Sportallee soll anstelle der jetzigen Villa und einiger leer stehender Häuser im unmittelbaren Umfeld rund 65 Wohnungen bringen. Der Gersthofer Stadtrat hat entsprechenden Plänen schon vor längerer Zeit zugestimmt.

Ziehen Gersthofer Sportverein und Freibad nach Norden?

Doch auch an der Ostseite soll sich mittelfristig etwas tun. Seit die Stadt vor rund zwei Jahren im Nordosten der Adalbert-Stifter-Siedlung 23 Hektar Grund erworben hat, welche früher der Firma Clariant gehörten, kam die Idee auf, das TSV-Gelände und das benachbarte Freibad Gerfriedswelle von der Sportallee in den Norden umzusiedeln. Denn das Freibad sowie das Hallenbad in der Brucknerstraße sind deutlich in die Jahre gekommen. Sie könnten auf den neuen Flächen zu einem neuen Ganzjahresbad zusammengelegt werden, so die Vision.

Auf den bisherigen Flächen von TSV und Freibad könne dann dringend benötigter Wohnraum in 1a-Lage geschaffen werden, gehen die Gedankenspiele weiter. Diese Lösung hätte nach Auffassung der Städteplaner auch den Vorteil, dass die Lärmbelästigung für die Anwohner durch Sport- und Badebetrieb in dem Bereich wegfallen würde – von "wild" zugeparkten Wohnstraßen im Umfeld während der Sommermonate gar nicht zu sprechen.

Nicht begeistert von diesen Plänen ist allerdings Katjana Brucoli, die Gersthofer Ortsvorsitzende des Bund Naturschutz. "Mit großem Bedauern habe ich von den Plänen zur Flächenversiegelung im Zusammenhang mit dem Bau von 65 Wohnungen in der Sportallee und der geplanten Versiegelung von 23 Hektar Wiesen nordöstlich der Stiftersiedlung gelesen", schreibt sie in einer Mitteilung an unsere Redaktion. Zusätzlich solle dann auch noch die bisherige Fläche um Freibad und TSV versiegelt werden. "Ich möchte meine Bedenken in Bezug auf diese Projekte ausdrücken, insbesondere in Hinblick auf den Arten- und Klimaschutz."

Lesen Sie dazu auch

Gersthofen soll Auswirkungen auf die Umwelt stärker berücksichtigen

Es sei unbestreitbar, dass der Wohnungsbau eine wichtige gesellschaftliche Herausforderung darstelle, um den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu decken. "Jedoch sollten wir auch die langfristigen Auswirkungen auf die Umwelt und den Klimawandel berücksichtigen", so Brucoli weiter. "Die Versiegelung von großen Flächen, sei es für den Wohnungsbau oder andere Entwicklungen, hat schwerwiegende Konsequenzen für das lokale Ökosystem und den Wasserhaushalt."

Großflächige Versiegelung von Wiesen führe zum Verlust wertvoller Lebensräume für Pflanzen und Tiere und gefährde somit die Biodiversität. Zudem würden dadurch wichtige ökologische Funktionen wie die Wasserspeicherung und -filtration beeinträchtigt, was sich negativ auf das örtliche Klima und den Hochwasserschutz auswirken könne. "Wir sollten uns bewusst sein, dass solche Eingriffe in die Natur langfristige Folgen haben und dem Ziel der CO₂-Reduktion entgegenwirken können", macht sie deutlich.

Auch der TSV Gersthofen winkt bislang noch dankend ab

Es sei von großer Bedeutung, alternative Wege zu finden, um dem Bedarf an Wohnraum gerecht zu werden, ohne dabei wertvolle Naturflächen zu zerstören. Dies könne beispielsweise durch die Umnutzung bereits versiegelter Flächen erfolgen. "Eine sorgfältige Planung und ein Gleichgewicht zwischen Wohnraumschaffung und Umweltschutz sollten oberste Priorität haben", fordert die Naturschützerin. Sie appelliert an die Verantwortlichen, sorgfältig zu prüfen, ob die geplante Flächenversiegelung im Einklang mit den Zielen des Klimaschutzes und dem Schutz unserer natürlichen Ressourcen steht. "Es sollten stets nachhaltige Lösungen angestrebt werden, um den ökologischen Fußabdruck solcher Entwicklungen so gering wie möglich zu halten."

Auf den derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen im Norden und Osten der Gersthofer Stifter-Siedlung könnten Wohnungen entstehen. Nicht nur Naturschützer sind darüber wenig begeistert. Foto: Marcus Merk

Doch Katjana Brucoli ist nicht die Einzige, die den Plänen für die Zukunft des Sportallee-Quartiers reserviert gegenübersteht: Einem Umzug des TSV Gersthofen in den Norden der Stadt, wie er immer wieder in der Öffentlichkeit diskutiert wird, erteilte kürzlich auch TSV-Präsident Manfred Lamprecht bei der Jahreshauptversammlung des Vereins eine deutliche Absage: "Das ist weit, weit weg. Nicht der Ort, sondern die Finanzen sind ausschlaggebend. Ein Umzug müsste für den TSV, der niemals als Bauherr auftreten wird, kostenneutral sein."