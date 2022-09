Neue Gersthofer Mitte kommt bei Stadträten auf den Prüfstand

Plus Die Gersthofer Stadtmitte soll deutlich grüner werden. Das sieht der Siegerentwurf eines Architektenwettbewerbs vor. Im Planungsausschuss kommt er auf den Prüfstand.

Grün, multifunktional, urban - das sind die Schlagwörter, die die Neugestaltung der Gersthofer Stadtmitte beschreiben sollen. Dafür hat die Stadt einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Eine Fachjury hat aus 13 Entwürfen den Sieger gekürt. Dieser kommt nun erstmals im Planungsausschuss bei den Stadträten auf den Prüfstand. Ein wichtiger Teil der künftigen Zentrumsgestaltung bleibt dabei aber wohl noch ausgespart.