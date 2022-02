Neue Wohnfläche in Gersthofen: Die Stiftersiedlung soll wachsen

Plus Im Sommer kaufte die Stadt Gersthofen große Flächen im Norden. Nun soll dort schnell Wohnbebauung entstehen. Dafür liegt ein anderes Gebiet erst mal auf Eis.

Ihr großes Grundstücksgeschäft vom Sommer will die Stadt Gersthofen offenbar teilweise schnell wieder zu Geld machen. Schon für das Jahr 2023 plant Kämmerer Manfred Eding mit Millioneneinnahmen aus dem Verkauf von Bauplätzen. Von den insgesamt gekauften rund 23 Hektar Grund sollen circa 5,8 Hektar als Erweiterung der Stiftersiedlung genutzt werden, beschloss der Planungsausschuss. Dafür wird aber ein anderes großes geplantes Wohnbaugebiet hintangestellt. Das gefiel einigen der Stadträte allerdings wenig.