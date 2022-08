Gersthofen

vor 33 Min.

Neuer Vorstand des Gersthofer Nogentvereins ist jünger und weiblicher

Plus Jahrelang führte Michael Fendt als Vorsitzender den Gersthofer Nogentverein. Nun traten er und andere nicht mehr an. Ein junges Team ist jetzt am Start.

Schon länger wollte der langjährige Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Nogent-Gersthofen, Michael Fendt, zurücktreten. Doch die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung. Nach den Neuwahlen bei der jetzt nachgeholten Jahreshauptversammlung kam ein deutlich verjüngtes und weibliches Vorstandsteam heraus.

