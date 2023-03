Eigentümer enthüllt geheime Pläne für den Hery-Park in Gersthofen

Plus Aus dem belebten Fachmarkzentrum soll ein grünes Quartier werden. Am Mittwochabend sprach Gersthofens Stadtrat erstmals öffentlich über das Projekt.

Der Hery-Park ist durch seine großflächigen Fachmärkte weit über Gersthofen hinaus bekannt und stellt mit seiner Lage in Bahnhofsnähe und an der B2 einen wichtigen Standort im Stadtgebiet dar. Aus dem ganzen Raum Augsburg zieht die Mischung von Märkten für Elektronik-, Kinder- und Freizeitartikel sowie für Möbel, Hobby und Lebensmittel Kundinnen und Kunden an. Bisher werden die Potenziale der Fläche jedoch nicht voll genutzt. Dies ergab ein von der Stadt für die westlichen Gewerbe- und Industriegebiete in Auftrag gegebene Studie des Planungsbüros Opla, die bereits im Februar 2022 vorgestellt wurde. Daher gibt es schon seit Längerem Überlegungen zur Umgestaltung des Hery-Parks. Am Mittwochabend stellten nun Vertreter des neuen Investors des Hery-Parks in der öffentlichen Stadtratssitzung ein Konzept dafür vor.

Der Investor, Kintyre Investments GmbH, arbeitet gemeinsam mit der Stadt Gersthofen an einer zukunftsfähigen Lösung für das Areal des Hery-Parks. Wie bereits vor einiger Zeit exklusiv von unserer Redaktion berichtet, wird beabsichtigt, ein urbanes Gebiet mit verschiedenen Nutzungsbereichen zu schaffen. Diese Pläne stellte Kintyre Investments dem Stadtrat vor. Vor allem im heutigen Parkplatz werde eine nicht optimal genutzte, versiegelte Fläche gesehen.

Umgestaltung: Hery-Park wird zu klimafreundlichem, städtischen Quartier in Gersthofen

"Der Hery-Park soll seinem Namen wieder gerecht werden und sich zu einem klimafreundlichen, städtischen Quartier entwickeln. Das neue Konzept sieht unter anderem auch viel Grün vor. Rund 30 Prozent des Quartiers könnten in Zukunft aus Parkanlagen, öffentlichen Spielplätzen und begrünten Dächern bestehen", erklärt Bürgermeister Michael Wörle. Nicht zuletzt für diese gebe es ein großes Potenzial, so die Studie des Büros Opla.

Das zukunftsweisende Konzept zielt auf einen ausgewogenen Mix aus modernen Wohn- und Gewerbeflächen ab, die im Sockelbereich den etablierten Fachmarktnutzungen Raum geben. "Das Wohnungsangebot entsteht in enger Abstimmung mit der Stadt Gersthofen und für das gemischt genutzte Quartier setzt man auf ressourcenschonende und umweltfreundliche Bauweisen sowie auf ein Energiekonzept, das komplett auf fossile Brennstoffe verzichten wird“, so Sebastian Müller, Head of Advisory Services der Kintyre Investments GmbH.

Den derzeitigen Planungen zufolge könnte es frühestens 2026 in die erste Bauphase im Hery-Park gehen. Wie und wann es mit dem restlichen Teil des "Industriegebiets Gersthofen-West" weitergeht, ist derzeit noch nicht geklärt. So ist zum Beispiel eine Idee, Mithilfe eines "Deckels" über der B2 das westliche Gebiet mit der Gersthofer Kernstadt auch über Fuß- und Radwege besser zu verbinden.

