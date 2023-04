So feiern die Menschen in Gersthofen, Neusäß und Stadtbergen den Mai

Ob Schlipsheim, Alt-Neusäß, Täfertingen oder Ottmarshausen: Rund um den 1. Mai ist in Gersthofen, Neusäß und Stadtbergen einiges los.

Zeit für die Maifeiern in Gersthofen, Neusäß und Stadtbergen: Gefeiert wird bis zum Maifeiertag in den Städten und ihren Stadtteilen. Und in Gersthofen gibts sogar einen Maimarkt mit buntem Programm. Das wird an den einzelnen Veranstaltungsorten geboten.

In Gersthofen findet am Montag, 1. Mai, ein Maimarkt mit Maibaumfeier statt. Auf der kurzen Bahnhofstraße sowie der Augsburger Straße von der Rathauskreuzung bis zur Kreuzung Gries-/Feldstraße und auf dem Rathausplatz können Besuchende von 9 bis 18 Uhr das Angebot vieler Verkaufsstände nutzen. Die Bandbreite reicht von Bekleidung über Edelstahlprodukte, Imbiss, Infostände, Kunsthandwerk, Lederwaren, Obstverkauf, Schmuck und Steine, Sonnenbrillen, Spielwaren bis hin zu Süßwaren, Tischwäsche und Tupperware. Wegen des Maimarkts können die Buslinien 401 und 402 sowie 51, 54 und 56 die Haltestellen „Gersthofen, Rathausplatz“ und „Gersthofen, Strasser“ von circa 6 bis 19.30 Uhr nicht anfahren.

Nach der Corona-Pause findet am Montag, 1. Mai, wieder ein großer Markt in Gersthofen statt, und das City-Center und einige Geschäfte sind am Nachmittag geöffnet. Foto: Marcus Merk

Das City-Center und andere Geschäfte in der Innenstadt sind von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Weiter präsentiert die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen auf der Potenzialfläche Fahrzeuge und zeigt um 14 Uhr eine große Löschübung. Das Rote Kreuz ist mit Fahrzeugen auf dem Rathausplatz, bietet Kinderschminken an und zeigt Erste-Hilfe-Maßnahmen. Ab 16 Uhr beginnt der Maitanz auf dem kleinen Rathausplatz. Der Heimat- und Volkstrachtenverein sowie die Gersthofer Musikvereine und der Ulrichskindergarten sorgen für Unterhaltung.

In den Stadtteilen wird der Frühling am Sonntag, 30. April, begrüßt: Die Feuerwehr Edenbergen stellt um 14 Uhr den Maibaum auf, ab 17 Uhr gibts Essen für Kinder und ab 19 Uhr die Maibaumfeier. Um 11 Uhr stellt die Feuerwehr den Baum bei der Batzenhofer Mehrzweckhalle auf, gefeiert wird ab 19 Uhr. Um 15 Uhr stellt die Feuerwehr beim Rettenberger Feuerwehrhaus den Baum auf, die Feier am Lagerfeuer folgt um 20 Uhr. Die Hirblinger Feuerwehr schmückt ab 9 Uhr den Baum beim Vereinsstadel, um 19 Uhr findet ein Standkonzert mit Feier statt. Ein Lagerfeuer wird um 21 Uhr angezündet. Das Fest in der Stiftersiedlung beginnt um 16 Uhr, der Baum wird ab 17 Uhr aufgestellt, um 18 Uhr ist Maibaumfeier und am 1. Mai ab 10 Uhr Frühschoppen mit Musik jeweils in der Adalbert-Stifter-Straße.

In Alt-Neusäß ist Mitmachen angesagt

Eine Maifeier für die ganze Familie, die auch noch den ganzen Tag dauern wird, haben die Vereine in Alt-Neusäß organisiert. Los geht es am Samstag, 29. April, bereits um 8 Uhr mit dem "Maibaumschnitzen zum Mitmachen" am Maibaumplatz in der Remboldstraße. Ab 12 Uhr startet dann die Bewirtung, gleichzeitig geht es auch mit der Gestaltung eines Kindermaibaums los. Der wird dann um 14 Uhr aufgestellt, bevor um 15 Uhr Bürgermeister Richard Greiner den großen Maibaum begutachtet, der dann aufgestellt wird. Für Musik sorgen die Stadtkapelle und das Akkordeonorchester Accordimento. Für Kinder gibt es zudem eine Hüpfburg.

In Ottmarshausen stellen die Maibaumfreunde den Maibaum ebenfalls am Samstag, 29. April, etwa um 11 Uhr an der Ecke Mühlbachstraße/Holzbachstraße auf. Dann geht es zum Festplatz vor dem Kindergarten an der alten Schule zur Feier. Für musikalische Umrahmung und gastronomische Versorgung ist gesorgt. Außerdem findet eine Verlosung des Maibaums statt.

In Schlipsheim gibt es am 1. Mai den ganzen Tag ein Fest

In Schlipsheim ist am 1. Mai Beginn um 9 Uhr mit einem Gottesdienst und Maibaumsegnung durch Pfarrer Karl Freihalter. Anschließend bieten die Maibaumfreunde Schlipsheim ab 10 Uhr einen Festbetrieb in der Zusamstraße mit Weißwurstfrühstück, Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen und Livemusik von den Ricardo's. Das Kinderprogramm reicht von Kinderschminken über eine Hüpfburg bis zu Fahrten mit dem Feuerwehrauto.

In Täfertingen steht der Maibaum bereits. Doch auch dort wird am Montag, 1. Mai, von 10.30 bis etwa 13 Uhr gefeiert. Aus diesem Grund ist die Portnerstraße (Kreisstraße A15) von der Einmündung Raiffeisenstraße bis zur Einmündung Täfertinger Straße für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Raiffeisenstraße und die Täfertinger Straße und ist ausgeschildert.

Feiern und Feuer in Leitershofen und Deuringen

In Stadtbergen machen die Maibaumfreunde Deuringen mit ihrer Maifeier den Anfang: Los gehts auf dem Kapellenplatz am Sonntag, 30. April, um 17 Uhr mit dem Schmücken des Frühjahrssymbols. Um 18 Uhr wird der Baum von Hand aufgestellt. Dann startet die 21. Deuringer Beer Pong Meisterschaft (ab 18 Jahren). Es spielen der Musikverein Leitershofen und Broken Guitar. Eine Feuerschale brennt ab 22 Uhr.

In Leitershofen brennt ab 18 Uhr das Maifeuer der Maibaumfreunde bei der Leopold-Mozart-Grundschule. Dort findet am Montag, 1. Mai, ab 10 Uhr auch ein Maifest der Schule und der Vereine statt. Ab 14 Uhr gibts Programm.