Polizei sucht nach einem Heckenbrand Zeugen

In der Gersthofer Ludwig-Hermann-Straße geriet eine Hecke in Brand. Die Ursache des Feuers ist bislang noch nicht geklärt.

Am Samstagmittag kam es in der Ludwig-Herrmann-Straße in Gersthofen aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Heckenbrand. Die Hecke brannte auf einer Länge von circa zwei Metern. Durch das Feuer wurde auch ein benachbartes Trampolin beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 4500 Euro. Die hinzugerufene Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte das Feuer löschen. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr vermutet, dass eine weggeworfene Zigarette die Brandursache war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (lig)