Polizei zieht betrunkene Männer aus dem Verkehr

Zwei Männer müssen nach Kontrollen am Wochenende ihren Führerschein abgeben. Dem Bericht der Polizei zufolge, hatten sie viel zu viel ALkohol getrunken. Den ersten kontrollierten die Beamten am Samstag gegen 23.50 Uhr in Hirblingen, weil er in Schlangenlinien fuhr. Schnell stellte sich heraus, warum. Der 55-Jährige hatte laut Polizei 1,1 Promille. Gegen 2.30 Uhr kontrollierten die Beamten dann einen 54-Jährigen, der mit seinem Auto auf der B2 in Richtung Augsburg unterwegs war. Da er laut Polizei so massive Schlangenlinien fuhr, konnte er erst durch mehrere Streifenwagen zum Anhalten bewegt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,64 Promille. Für ihn war die Weiterfahrt beendet und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Beide Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Ihre Führerscheine mussten sie noch vor Ort abgeben. (kinp)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alkohol Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis