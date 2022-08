Gersthofen

Rasenkonzerte in Gersthofen werden zum Sommermärchen

Plus Die Besucher strömen in Scharen zu den Rasenkonzerten in Gersthofen. Gregor Meyle, Münchener Freiheit, The Presley Family, Donikkl und Sängerin Madeline Juno begeistern Musiker und Publikum gleichermaßen.

Von Diana Zapf-Deniz

Die Rasenkonzerte 2022 der Stadthalle Gersthofen hätten schöner nicht sein können. Auf dem Gelände der Naturfreunde an der Westendstraße gab es heuer ein Open Air der Extraklasse: Musik ab den 50er-Jahren über alle Jahrzehnte bis heute. Ein Staraufgebot von Donnerstag bis Sonntag mit Gregor Meyle, der Münchener Freiheit, The Presley Family, Donikkl und Sängerin Madeline Juno. Tausende Zuschauer strömten zu diesem Spektakel und erinnerten in Sachen Stimmung an das Sommermärchen der Fußball WM 2006!

