Humbaur sträubt sich gegen Einführung eines Betriebsrats

Anfang kommenden Jahres werden in vielen Firmen die Betriebsräte gewählt. Dass deren Existenz auch 100 Jahre nach der ersten gesetzlichen Verankerung keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt das Beispiel des renommierten Gersthofer Anhänger-Herstellers Humbaur. Dort versucht die Unternehmensleitung offenbar die Einrichtung einer Mitarbeitervertretung zu verhindern, die von der Gewerkschaft IG Metall vorangetrieben wird. Seit Freitag vor einer Woche ist der Streit sogar zu einem Fall für Polizei und Staatsanwaltschaft geworden.