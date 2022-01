Gersthofen

Rekordversuche in Gersthofen: Ein paar Minuten fehlten zum Weltrekord

Plus Noch heute rätselt man beim TSV Gersthofen, woran der Rekordversuch über 1000 x 100 Meter gescheitert ist. Dafür hat es in einer anderen Disziplin geklappt.

Von Oliver Reiser

Das Streben nach Rekorden ist so alt wie die Menschheit. Schon zweimal strengten sich Sportlerinnen und Sportler aus Gersthofen an, um im Guinness-Buch der Rekorde eingetragene Bestleistungen zu unterbieten. Den ersten Versuch unternahm man 1992 zum 20. Jubiläum des Gersthofer Stadtsportfestes mit einem 1000 x 100-Meter-Staffellauf, Versuch Nummer zwei erfolgte anlässlich des 90-jährigen Bestehens des TSV Gersthofen mit einem 24-Stunden-Staffellauf am 5. und 6. Juli 1999. Der Weltrekord lag zweimal in Reichweite - wurde aber knapp verpasst.

