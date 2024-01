Gersthofen

12:39 Uhr

Schlägerei vor Sound-Factory in Gersthofen landet vor Gericht

Plus Vor der Diskothek in Gersthofen kam es vor knapp einem Jahr zu einer brutalen Gewalttat. Nun wurde einer der Täter verurteilt. Vor Gericht erschien der Mann aber nicht.

Wieder muss eine Schlägerei vor der Diskothek in Gersthofen vor Gericht verhandelt werden. Wieder geht es um gefährliche Körperverletzung. Diesmal wird ein 27-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Der Fall ist eigentlich eindeutig. Der Täter räumt die Vorwürfe ein. Doch weil er vor Gericht nicht erscheint, läuft die Verhandlung anders als zunächst geplant.

27-Jähriger nach Schlägerei bei Sound-Factory verurteilt

Der Angeklagte war einer von zwei Tätern, die nach einer Party im Februar 2023 brutal zuschlugen. Laut Anklage kam es in den frühen Morgenstunden auf dem Parkplatz der Sound Factory in Gersthofen zunächst zu einem Streit zwischen dem Angeklagten und zwei anderen jungen Männern. Worum es dabei ging, kam vor Gericht nicht zur Sprache. Fest steht, dass es nach diesem Streit zu einer handfesten Auseinandersetzung kam. Zunächst soll ein der anderweitig Verfolgter seinem Opfer mit voller Wucht mehrmals ins Gesicht geschlafen haben. Das Opfer habe noch versucht eine schützende Haltung einzunehmen, heißt es in der Anklage. Doch dann schlug der nun angeklagte 27-Jährige mit seinem rechten Fuß so heftig gegen den Kopf des Opfers, das der junge Mann bewusstlos wurde.

