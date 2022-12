Nach zweijähriger Corona-Zwangspause starten über 1100 Läuferinnen und Läufer beim 55. Gersthofer Silvesterlauf. Die Sieger sind dieselben wie vor der Pandemie.

"Schön, dass endlich wieder was läuft." Manfred Lamprecht, der Präsident des TSV Gersthofen, und sein Vorgänger Hinricht Habenicht, die beide in die Organisation des 55. Internationalen Gersthofer Silvesterlaufes eingebunden waren, freuten sich, dass nach zweijähriger Corona-Zwangspause endlich wieder der Startschuss, abgefeuert von den Gablinger Böllerschützen, für diese Traditionsveranstaltung fallen konnte. Auch mit der Anzahl der Teilnehmenden war man zufrieden. Nach allen Nachmeldungen dürfen es am Ende des Tages über 1100 Läuferinnen und Läufer gewesen sein, die sich im Hauptlauf, beim Nordic Walking aber auch zum Wandern auf die Strecke machten. Groß war nicht nur der Andrang an den Verpflegungsständen und der Tee-Ausgabe, wo sich lange Schlangen bildeten, sondern auch beim Flitzi-Lauf der Allerkleinsten. Hier gingen kurz vor dem Start sogar die T-Shirts aus. Dafür konnten die Nachwuchsläuferinnen und Läufer ein Erinnerungsfoto mit dem Maskottchen, der "Flitzi-Maus", und eine Medaille mit nach Hause nehmen.

Ein Erinnerungsfoto mit der Flitzi-Maus gab es für die jüngsten Teilnehmenden beim Silvesterlauf in Gersthofen. Foto: Marcus Merk

Für die Schüler und Jugendlichen gab es ein Aufwärmprogramm mit dem ehemaligen Eishockey-Profi der Augsburger Panther, Marco Sternheimer, der jetzt in der Bayernliga für den EHC Königsbrunn spielt. "Ich bin kein Hexer, kann aber zeigen, was ich in meiner Profizeit gemacht habe. Ich hatte eine tolle Zeit bei den Panthern, freue mich jetzt aber auf mein Lehramts-Studium", erklärte Sternheimer, der anschließend zusammen mit seiner Freundin auf die Strecke ging.

Ein Aufwärmprogramm mit dem ehemaligen Eishockeyprofi der Augsburger Panther, Marco Sternheimer, gab es vor dem Start des Schülerlaufes. Foto: Marcus Merk

"The same procedure as every year", könnte der sportliche Titel der Veranstaltung lauten. Denn nach zwei Jahren unfreiwilliger Pause waren die Sieger bei der 55. Auflage dieselben wie im Jahr 2019, als der letzte Lauf stattfand. Beide Titelverteidiger, die vom neuen Stadionsprecher Holger Franz angekündigt wurden, stammen aus dem Landkreis Augsburg und gingen als Favoriten ins Rennen. Bei den Männern gewann erneut Brian Weisheit aus Stadtbergen, der für die LSC Höchstadt-Aisch startet, mit einem Start-Ziel-Sieg. Bei den Frauen setzte sich die Neusässerin Katrin Liebl im Trikot der LG Telis Finanz Regensburg durch. "Nur der Name hat sich geändert", lachte die inzwischen verheiratete Silvesterlauf-Siegerin von 2019 und 2022, die sich unmittelbar nach dem Rennen schon wieder angeregt mit ihren Kollegen von der Polizeiinspektion Gersthofen unterhielt. "Ich habe schon davon gehört, dass sie eine super Läuferin ist, aber heute habe ich zum ersten Mal gesehen, was sie tatsächlich für ein Tempo drauf hat", war Florian Seizmeier sichtlich beeindruckt. Kerstin Liebls erster Gratulant im Zielraum war übrigens Brian Weisheit, der sich mit dem siebenmaligen Silvesterlauf-Sieger Tobias Gröbl (LG Zusam) vom Start weg ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hatte. "Der Tobi war so zäh wie vor zwei Jahren. Aber ich habe die Corona-Pause intensiv genutzt und bin gut in Form", freute sich der Stadtberger über seinen erneuten Erfolg.

Tolle Szene beim 55. Gersthofer Silvesterlauf. Sieger Brian Weisheit geht als erster Gratulant vor der Siegerin Kerstin Liebl in die Knie. Foto: Oliver Reiser

"Das war schon hart heute", bilanzierte Siegerin Kerstin Liebl nach den 9,7 Kilometern: "Die Strecke war äußerst matschig und auf dem Rückweg gabs ziemlich Gegenwind." Zustimmung erhielt sie von Lauf-Veteran Franz Steichele (LG Zusam): "Wie mit Schmierseife eingestrichen", sei die Strecke zwischen den beiden Höfen in den Lechauen gewesen. Nordic Walker, die nach einer Aufwärmeinheit mit Bürgermeister Michael Wörle schon vor dem Läuferpulk auf die Strecke gegangen waren, berichteten von zahlreiche Hinterlassenschaften von Pferden. Ob da ein Zusammenhang besteht?

Während die beiden Erstplatzierten in einer anderen Liga liefen, war es für die meisten der rund 1100 Teilnehmenden wieder einmal die Gelegenheit, sich am letzten Tag des Jahres noch einmal sportlich zu betätigen. "Wir hätten so oder so laufen müssen", meinte Simon Achatz. Der 22-Jährige aus Dinkelscherben war im Sommer vom TSV Gersthofen zum Fußball-Bayernligisten Schwaben Augsburg gewechselt und betrachtete seine erste Teilnahme am Silvesterlauf als Vorbereitung auf die Rückrunde. "Anstrengend war's", konstatierte er im Ziel, als er sich von den Gersthofer Blasharmonikern musikalisch begrüßt fühlen durfte. "Jetzt können wir uns das Raclette heute Abend schmecken lassen", freute hingegen Jakob Schmid aus Stettenhofen, nachdem er die 9,7 Kilometer absolviert hatte. Michael Waldschmidt wartete kurz vor dem Ziel auf seinen Sohn Felix, um das Gemeinschaftserlebnis beim Überqueren der Ziellinie zu genießen.

Erstmals gab es eine Netto-Teitmessung

Ob beide auch dieselbe Zeit aufgewiesen haben? Erstmals gab es in diesem Jahr durch die Profi-Firma Time-Motion eine Netto-Zeitmessung. Erst beim Überschreiten der Startlinie wurde die Uhr in Gang gesetzt. Aufgrund der vielen Teilnehmenden kann es nämlich durchaus einige Minuten dauern, bis auch die letzten Startenden an der Sportallee diese überquert haben. An der Kreuzung Donauwörther Straße/Kirchstraße in der Gersthofer Innenstadt dauerte es über fünf Minuten, bis der Pulk vorbeigezogen war. Der Beifall der Zuschauer galt nicht nur allein den Teilnehmenden. Auch am Straßenrand freute man sich, dass endlich wieder was läuft.