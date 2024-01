Gersthofen

26.01.2024

So setzen Schüler aus Gersthofen ein Zeichen gegen Antisemitismus

Plus Der Lehrerverband berichtet von steigendem Antisemitismus an Schulen. Jugendliche aus Gersthofen stellen sich dagegen. Viele von ihnen wissen, wie sich Ausgrenzung anfühlt.

Von Cordula Homann

An deutschen Schulen nimmt der offen geäußerte Antisemitismus zu, sagt Stefan Düll, Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes, im Herbst vergangenen Jahres. Die Lage werde regional immer angespannter, so der Schulleiter am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß damals in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Schülerinnen und Schüler zweier Gersthofer Schulen haben nun - einen Tag vor dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialsmus' am 27. Januar - bewusst ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt. Ihre Projekte haben sie mehr als berührt.

Gersthofer Schüler reinigen Stolpersteine. Foto: Marcus Merk

Es ist kalt, morgens um 8 Uhr in der Gersthofer Industriestraße. Ganz in Schwarz, passend zum Anlass angezogen, steht die Klasse der Gersthofer Mittelschule mit gesenkten Köpfen im Halbkreis um Amira. Die Schülerin berichtet von den Zwangsarbeitern der Jahre 1942 und 1945 in den Farbwerken Hoechst und der Chemiefabrik Transehe. Emir geht in die Knie und gießt vorsichtig heißes Wasser über den Stolperstein. Es dampft, bis Maryam Backpulver darüber gießt, das leicht schäumt. Amira putzt den Stein sauber, er wird getrocknet und poliert. Johannes legt eine weiße Rose nieder. Begleitet wird die Aktion von Historiker Bernhard Lehmann. Er hat die vorgestellten Biografien erforscht und die Steine-Aktion mitinitiiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

