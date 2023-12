Stadtbibliothek bietet vielfältiges Programm im Dezember

Vom Repair Café bis zum Konzert und zur Vorlesestunde: Die Stadtbibliothek Gersthofen hat im Dezember eine Reihe von Veranstaltungen zu bieten.

Lesen und mehr: Die Stadtbibliothek Gersthofen hat auch im Dezember eine Reihe von Veranstaltungen im Programm. Die Bandbreite der Themen ist dabei sehr vielfältig.

Highlight der Stadtbibliothek im Advent ist das „Herzklopfen“-Kerzenscheinkonzert mit dem Cello-Ensemble Solina, das am Donnerstag, 14. Dezember, um 19 Uhr stimmungsvolle Musik mit unterhaltsamer literarischer Untermalung bietet und das Publikum für eine Stunde aus der vorweihnachtlichen Hektik entführt. Karten zu zwölf oder sechs Euro ermäßigt sind im Ticketvorverkauf und an der Abendkasse erhältlich. Dinge bewahren statt wegwerfen: Am Samstag, 2. Dezember, kann man im Repair Café wieder gemeinsam lieb gewonnenen Dingen das Leben verlängern. Auch ein Sprachencafé Deutsch und eine Spieletauschbörse finden an diesem Tag statt.

Vorlese-Omi Edith ist in Gersthofen wieder aktiv

Unangemeldet können Kinder zwischen drei und sieben Jahren in der Advents- und Weihnachtszeit bei Lese-Omi Edith zur Vorlesestunde vorbeischneien. Im Dezember kommt sie noch einmal an den Donnerstagen, 14./28. jeweils um 16.30 Uhr. Wer vor hat, über die Feiertage mal faul vor dem Flimmerkasten zu sitzen, kann sich am Dienstag, 5. Dezember ab 14.30 Uhr im Medienkompass unangemeldet zu Mediatheken und Streamen beraten lassen.

Passend zum Geschenkefieber widmet sich die Verbraucherbildung am Donnerstag, 7. Dezember ab 15 Uhr dem Thema Online-Shopping und Online-Bezahlen und am Donnerstag, 14. Dezember dem Download von Apps aufs Handy und Zahlungsmöglichkeiten. Das BayernLab führt am Dienstag, 12. Dezember, um 15 Uhr in die Welt des 3D-Drucks ein. Selbstverständlich kann man auch selber ausprobieren, was sich alles damit anstellen lässt.

Die Ausstellung „Märchenwelten in Bildern“ von Illustratorin Stella Mirabella ist in der Bibliothek noch bis zum Samstag, 16. Dezember, zu sehen. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird am Freitag, 22. Dezember, fortgesetzt. Interessierte können unter Telefonnummer 0821/2491365 auch für das kommende Jahr einen individuellen Termin vereinbaren.

Freitags ist wie immer offener Spielenachmittag und am Donnerstag, 21. Dezember, Spieleabend. Alle Schachfans treffen sich jeden Donnerstag um 10 Uhr. Die Infos zu allen Veranstaltungen findet man auch unter www.stadtbibliothek-gersthofen.de. (AZ)