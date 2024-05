Gersthofen

vor 19 Min.

Standing Ovations für das JUGGE in Gersthofen

Plus In zwei Stunden um die Welt: Die jungen Musizierenden aus Gersthofen zeigten beim Galakonzert 2024 in der Stadthalle ihr Können.

Von Tanja Sturz

Unter tosendem Beifall ging das diesjährige Galakonzert des Jugendorchesters Schwäbische Bläserbuben (JUGGE) mit zahlreichen Höhepunkten zu Ende. Allen Formationen war es zum wiederholten Mal gelungen, das Publikum in der Stadthalle Gersthofen mit gekonnter Darbietung philharmonischer Blasmusik zu verzaubern. Die Reise ging um die Welt, bis zu den Sternen und hinab in das Reich der Insekten.

Bereits vor Beginn des Konzerts und während der Pause erhielten die Besucher Einblicke in die Erlebnisse der Vereinsmitglieder der letzten Monate. Die Fotoshow zeigte Momentaufnahmen der Reisen nach Israel und Brasilien, der Werkwoche im Allgäu und gemeinsamer Auftritte und Feiern. Der erste Vorstand des Vereins, Andreas Landau, bedankte sich bei allen, die es ermöglicht hatten, ein solches Konzert auf die Beine zu stellen. Das Ausbildungskonzept des JUGGE zeige guten Erfolg. Noch nie in der Geschichte des Jugendorchesters seien 111 aktive Musizierende gemeinsam auf der Bühne gestanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

