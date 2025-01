Sternsinger sind in Gersthofen unterwegs

Zum Jahresbeginn besuchten die Sternsinger das Rathaus in Gersthofen und überbrachten den Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“. Die festlich gekleideten Kinder in ihren leuchtenden Gewändern und mit ihren funkelnden Sternen wurden von Bürgermeister Michael Wörle empfangen. In einer kurzen Zeremonie sangen sie ein Lied und schrieben die Segensformel [20*C+M+B+25] über dem Eingang des Bürgermeister-Büros. Wörle dankte den Kindern und Christian Bauer (PG Gersthofen Jugend- und Ministranten-Arbeit) für ihr Engagement. Der Bürgermeister überreichte eine Spende der Stadt Gersthofen. Foto: Stadt Gersthofen

