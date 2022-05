Das Symphonieorchester Kiew spielt in der Stadthalle Gersthofen

Musik als Zeichen für den Frieden: Das Sinfonieorchester aus Kiew tritt bei seiner Tournee auch in der Stadthalle Gersthofen auf. Wie das kam.

Sie stammen aus dem Kriegsgebiet der Ukraine. Derzeit sind die Musiker des Sinfonieorchesters aus Kiew auf Tournee durch Bayern. Ihr Motto ist "Musik für den Frieden". Mit Unterstützung der Rotarier wurden verschiedene Auftritte organisiert. So ist das Orchester am Mittwoch, 18. Mai, ab 19 Uhr in der Stadthalle Gersthofen zu erleben. Der Erlös des Konzerts soll dabei nicht nur den Musikern zugutekommen.

Das Sinfonieorchester aus Kiew ist der herausragende Klangkörper der Ukraine und ist im Süden Bayerns längst eine bekannte Größe. Denn in Jahr 2021 sind sie bei den „Musikfestspielen Königswinkel“ für „Tristan und Isolde“ sowie ein Festkonzert mit Dirigentin Oksana Lyniv nach Füssen ins Festspielhaus Neuschwanstein eingeladen worden. Ihr Auftritt begeisterte. Jetzt kommen sie wieder, unter dramatisch veränderten Umständen.

Symphonieorchester Kiew: Aus dem Quartier im Allgäu nach Gersthofen

Für die 115 Musiker, Team, und dazu acht Kinder unter elf Jahren, mussten zunächst einmal Unterkünfte im Feriendorf Reichenbach, Nesselwang, gesichert werden. Das war eine wesentliche Voraussetzung für die Konzertserie mit zahlreichen Aufführungen. Die Benefizkonzerte werden von örtlichen Rotarier-Clubs organisiert.

Mit den Einnahmen dieser Konzerte sollen nicht nur die anfallenden Kosten für Kost und Logis ersetzt werden, sondern es werden Gelder, Spenden für Projekte in der Ukraine gesammelt und direkt dafür eingesetzt. Das Sinfonieorchester Kiew – internationaler Name "Kyiv Symphony Orchestra" – wurde von der Regierung der Ukraine zunächst als Kulturbotschafter zu Konzerten nach Polen entsandt, aber auch um das Leben der Musiker zu schützen.

Auf Polen folgte Deutschland. Die Konzerttournee zur „Ukrainischen Kultur“ führte das Orchester bisher ins Gewandhaus Leipzig, Philharmonie Berlin, Semperoper Dresden, Wiesbaden, Freiburg und Elbphilharmonie Hamburg. Und nun also Südbayern.

Unter Leitung des Dirigenten Luigi Gaggero erklingen bei dem Benefizkonzert Werke von Maxim Sosontowitsch Beresowski, Ernest Chausson und eine Symphonie des ukrainischen Komponisten Boris Ljatoschinski sowie weitere Werke. Den Abschluss des Abends bildet die ukrainische Nationalhymne.

Karten für 25 Euro gibt’s online unter www.stadthalle-gersthofen.de sowie an der Abendkasse.