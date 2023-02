Gersthofen

Topf auf der Herdplatte fängt in Gersthofen plötzlich Feuer

Ein Topf mit Essen auf dem Herd hat am Samstag in Gersthofen angefangen zu brennen.

Ein Topf mit Essen fängt in Gersthofen Feuer, und die Flammen ziehen in die Dunstabzugshaube. Die 46-Jährige wird mit einer Rauchvergiftung in die Uniklinik eingeliefert.

Ein Topf mit Essen auf dem Herd hat am Samstag in Gersthofen angefangen zu brennen. Dabei griff das Feuer auch auf die Dunstabzugshaube über, und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Als die Feuerwehr gegen 11.15 Uhr in der Leipziger Straße eintraf, war das Feuer bereits wieder erloschen. Die 46-jährige Bewohnerin erlitt durch den Brand allerdings eine leichte Rauchvergiftung und musste in die Uniklinik eingeliefert werden. Die Wohnung ist laut Polizei unbewohnbar. Wie hoch der Schaden ist, steht momentan noch nicht fest. (thia) Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg Plus Nach Bränden: Kreisbrandrat warnt vor Heizen mit Ethanol- und Teelicht-Öfen

