Gersthofen

vor 55 Min.

Trotz Klimaschutz und neuer Stadtmitte: Gersthofen kommt ohne neue Schulden aus

Plus In diesem Jahr machte die Stadt Gersthofen für Grundstückskäufe 25 Millionen Euro Schulden. Das soll sich 2022 nicht wiederholen. Welche Schwerpunkte der Haushalt trotzdem setzt.

Von Gerald Lindner

Erstmals seit vielen Jahren hat die Stadt Gersthofen in diesem Jahr Schulden in Höhe von 25 Millionen Euro aufgenommen. Dafür wurden nördlich der Stiftersiedlung Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 23 Hektar erworben. Der Haushalt 2022, der am Mittwochabend vom Stadtrat mit 24:4 Stimmen verabschiedet wurde, soll aber ohne Schulden auskommen. Dennoch soll investiert werden. Warum Bürgermeister Michael Wörle sogar einen "4G-Haushalt" ausruft.

