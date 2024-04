Unbekannte fackeln Gersthofer Bücherschrank ab

Am Kolpingspielplatz in Gersthofen wurde ein Bücherschrank abgefackelt. Die Kolpingsfamilie beklagt Vandalismus.

Am Abend des vergangenen Freitags kurz vor Mitternacht haben Unbekannte in der Gersthofer Kapellenstraße gezündelt: Sie zündetet die Bücherzelle auf dem Kolpingspielplatz an. Zwar löschte die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen den Brand und ein Polizeiabsperrband ist um die Zelle gelegt. Doch für die Gersthofer Kolpingsfamilie, die von der Polizei darüber informiert wurde, steckt viel mehr dahinter.

Gersthofer Kolpingsfamilie hatte den Bücherschrank der Stadt übergeben

Sie hat den Bücherschrank in einer ehemaligen Telefonzelle anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Kolping-Spielplatzes in Betrieb genommen und an die Stadt übergeben. "Schade, dass diese schöne Einrichtung und dieses Engagement durch Vandalismus zerstört wird", sagt Heinz Schaaf, der Vorsitzende der Kolpingfamilie Gersthofen und schüttelt den Kopf: "Wir haben eine Reparatur versucht, aber die Bücherzelle ist leider nicht mehr zu verwenden. Durch die Hitzeentwicklung sind die Rahmen verzogen, alle Dichtungen und die Dämmung an den Wänden verbrannt. Diese Einrichtung für junge „Leseratten“ gibt es nicht mehr", stimmt ihn die sinnlose Tat traurig.

So hat die Gersthofer Kolpingsfamilie den Bücherschrank gepflegt

Durch die ideale Lage am Kolpingspielplatz sie der Bücherschrank von den Spielplatznutzern sehr gut angenommen worden. Jährlich wurden einige hundert Kinderbücher weitergegeben.

Ein Team von ehrenamtlichen Helfern hat den Bücherschrank regelmäßig betreut, für Ordnung gesorgt und neue Bücher ergänzt. Noch im vergangenen Herbst konnten mit der Aktion „Gib Kinderbüchern ein neues Zuhause“ zirka 500 Kinderbücher für den Bücherschrank gesammelt werden. Jetzt sind alle verkokelt.