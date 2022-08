Unbekannter fährt in Gersthofen einem Auto den Außenspiegel ab

Eine 30-Jährige parkt ihren VW Golf am Ulmenweg in Gersthofen. Als sie zurückkommt, fehlt der Außenspiegel.

Passiert ist der Unfall laut Polizei irgendwann im Zeitraum zwischen 14 und 19.20 Uhr. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite. Die Polizei Gersthofen sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)