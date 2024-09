Unbekannter klaut E-Scooter am Bahnhof in Gersthofen

Ein E-Scooter ist am Sonntag von einem Unbekannten am Gersthofer Bahnhof gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach stellte der Sohn des Besitzers den elektrischen Roller gegen 12.40 Uhr am Bahnhof ab und befestigte ihn mit einem Kabelschloss an einer Eisenstange. Als er gegen 20 Uhr wieder zurückkehrte, war der E-Scooter verschwunden. Dem Besitzer entstand ein Schaden von ca. 800 Euro. Die Polizei Gersthofen fragt nun, wer zur fraglichen Zeit Personen beobachtete, die mit einem Bolzenschneider oder ähnlichem am Bahnhof unterwegs waren. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)