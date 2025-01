Unbekannter klaut Handtasche auf Parkplatz in Gersthofen

Einer 61-Jährigen ist am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr in Gersthofen ihre Handtasche gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach lud die Frau auf dem Parkplatz des City-Centers Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos. Die Handtasche stellte sie dabei neben den Wagen. Das nutzte der Dieb offenbar und stahl die Handtasche. Am Mittwoch fand ein Spaziergänger die Tasche dann in einem Gebüsch am Hoffmann-von-Fallersleben-Weg, berichtet die Polizei. Es fehlten allerdings Bargeld und eine Kreditkarte. Die Polizei Gersthofen fragt nun, wem auf dem Parkplatz des City-Centers an der Bahnhofstraße oder am Hoffmann-von-Fallersleben-Weg eine verdächtige Person auffiel. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. Der Diebstahlschaden bewegt laut Polizei bei mindestens hundert Euro. (kinp)

