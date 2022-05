Verein Sicheres Leben spendet für Ukraine-Hilfe

Die Mitglieder des Gersthofer Vereins Sicheres Leben setzen sich für Gewaltopfer ein. Nun haben sie für einen anderen Zweck gespendet.

Den Gersthofer Verein Sicheres Leben bewegt die Situation der aus der Ukraine Geflüchteten sehr. Um hier vor Ort zu helfen, hatten sich die Mitglieder dazu entschlossen, zwei große Spendenaktionen bei den vom Verein veranstalteten Flohmärkten im März und April durchzuführen. Und es ist eine große Summe zusammengekommen.

Gersthofer Ukraine-Hilfe unterstützt

Mit dem Geld möchte der Verein die Ukraine-Hilfe der Stadt Gersthofen unterstützen. An zwei Wochenenden wurden große Spendentonnen aufgestellt, in denen rund 3000 Euro gesammelt wurden. Die Spenden gehen nach Angaben der Stadtverwaltung zu 100 Prozent an Geflüchtete aus der Ukraine, die von Gersthofen aus betreut werden. Gabriele Schmidthals-Pluta, Vorsitzende des Vereins Sicheres Leben, übergab dem Zweiten Bürgermeister Reinhold Dempf einen Spendenscheck in Höhe von 3000 Euro für die Ukraine-Hilfe der Stadt.

Dempf betonte: Es ist großartig zu sehen, dass Gersthofer Vereine sich so stark engagieren. Dies unterstreicht die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Gersthofen. Die Vereinskultur in Gersthofen ist bemerkenswert und jeder einzelne ein Aushängeschild für die Stadt." (AZ)