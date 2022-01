Viel Geld für Bäder: Schon wieder ein Defizit für die Stadtwerke Gersthofen

Plus Zum Jahresende beschloss der Gersthofer Stadtrat den Wirtschaftsplan der Stadtwerke. Warum im Jahr 2022 wieder ein Fehlbetrag bleibt.

Beschlossen hat der Gersthofer Stadtrat den Wirtschaftsplan für die Stadtwerke. Auch wenn viele der eingestellten Beträge zunächst geschätzt wurden, steht doch eines fest: 2022 wird erneut ein Fehlbetrag eingefahren. Das Minus ist dabei noch größer als im Vorjahr.