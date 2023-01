Von Weltraumhelden, Eisprinzessinnen und goldenen Schlüsseln

Plus Die Faschingsgesellschaft Lechana stellt in Gersthofen das neue Showprogramm und die Prinzenpaare vor.

Stilvoll gedeckte Speisetafeln, eine spritzige Cocktailbar und jede Menge feierlaunige Gäste – in eine solche Atmosphäre hat die Faschingsgesellschaft Lechana zu ihrem Inthronisationsball in der Stadthalle Gersthofen eingeladen. Nach einer zweijährigen Corona-Pause konnten sich damit alle Freunde der fünften Jahreszeit endlich wieder auf ein groß angelegtes Showprogramm und die Vorstellung neuer Prinzenpaare freuen. Und das närrische Spektakel ließ auch nicht sehr lange auf sich warten: Zu einer epischen Filmmusik und spektakulären Lichteffekten eröffnete Lechana-Präsident Jürgen Centmeier den Abend und gab die Bühne schließlich für seine farbenprächtigen Tänzer und Tollitäten frei.