Vorfahrt missachtet: 10.000 Euro Schaden nach Unfall in Gersthofen

Ein Autofahrer missachtet die Vorfahrt eines anderen in Gersthofen. Beim Zusammenstoß entsteht erheblicher Sachschaden.

10.000 Euro Sachschaden seien nach einem Unfall in Gersthofen zu verzeichnen, teilt die Polizei mit. Demnach war ein 25-Jähriger am Dienstag gegen 21 Uhr mit seinem Auto in der Daimlerstraße in Richtung Westen unterwegs.

An einem Kreisverkehr missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines anderen Fahrers, und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, doch die beiden Autos waren beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. (kinp)