Walter Lein ist alter und neuer Schützenkönig 2024

Auch in diesem Jahr wurde die Jahresabschlussfeier 2024 mit Proklamation des Schützenkönigs sowie die Ehrung der Vereinsmeister wieder standesgemäß in der Ratsecke der Traditionsgaststätte „Wirtshaus zum Strasser“ durchgeführt. Schützenkönig wurde wieder Walter Lein. Damit konnte er seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Vereinsmeister in der Disziplin Luftpistole wurde Daniel Weis, in der Schützenklasse Luftgewehr Thomas Kirner. In der Disziplin Luftgewehr mit Auflage belegt Lorenz Fischer den ersten Platz, gefolgt von Alfred Knauth und Josef Förch.

