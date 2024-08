Wanderung zur Teufelsküche

Die Abteilung Alpin des TSV Gersthofen bietet am Sonntag, 1. September, eine sportliche Wanderung von Landsberg durch den Wildpark bis zur Teufelsküche an. Es handelt sich um ein Angebot sowohl für Nordic-Walker als auch für „normale“ Wanderer über eine Strecke von etwa zehn Kilometern. Die Strecke führt durch die Lechauen und einen Wildpark. Im Anschluss besteht die Gelegenheit zur Besichtigung der Altstadt von Landsberg am Lech. Das Mittagessen findet im Restaurant „Teufelsküche“ statt. Der Treffpunkt zur Wanderung ist um 8.30 Uhr am Bahnhof in Gersthofen. Nähere Infos und die Anmeldelink stehen auf der Homepage unter www.tsv-gersthofen.de/abteilung/alpin, Anmeldeschluss ist am 29. August. Der Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist Sonntag, 22. September. (AZ)