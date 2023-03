Gersthofen

Was ist aus den Gersthofer Mitfahrbänken geworden? Ein Testlauf

Plus In Gersthofen gibt es seit Februar Mitfahrbänke – doch funktionieren die auch? Ein Selbstversuch soll diese Frage klären.

Seit Anfang des Jahres stehen Mitfahrbänke in Gersthofen, Batzenhofen, Edenbergen, Hirblingen und Rettenbergen. Die Mitfahrbänke waren auf Wunsch der Bürgerinnen und Bürger im Februar installiert worden. Sie sollen die Mobilität und die Anbindungen der Bürgerinnen und Bürger an umliegende Ortsteile und zentrale Punkte verbessern. Doch funktioniert das Angebot auch? Unsere Mitarbeiterin Una Kiesel machte den Test.

Die Gersthofer Mitfahrbank befindet sich am Rathausplatz, daneben ist eine große Tafel mit einem verschiebbaren Daumen. Auf dieser kann man den Wunschort markieren, indem man den Daumen auf den Ortsteil stellt, in den man mitgenommen werden möchte. Das ist die Idee – zumindest in der Theorie. Ich wollte es genauer wissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

