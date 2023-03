Wenn in Gersthofen verschiedene Kulturen aufeinander prallen

Plus In Gersthofen kümmert sich eine Streetworkerin um Migranten und Asylbewerber. Nun berichtete sie über ihre Erfahrungen. Das Fazit: Konflikte nehmen zu.

Für Asylbewerber, anerkannte Flüchtlinge und Geduldete, die im Gersthofer Stadtgebiet wohnen, hat die Stadt eine Streetworkerin engagiert. An 16 Stunden pro Woche steht Susanne Buchele-Noone als Vertrauensperson zur Verfügung, und vermittelt zwischen Ratsuchenden und Behörden. Im Sozialausschuss berichtete sie über ihre Erfahrungen. Und diese sind nicht immer positiv.

Aufgesucht wurden im vergangenen Jahr die Gemeinschaftsunterkünfte, aber auch auf der Straße, im Bus, in Privatwohnungen und Schulen sowie im Klinikum und dem Bezirkskrankenhaus war Susanne Buchele-Noone im Einsatz. "Es darf mich jeder Flüchtling ansprechen, der aus Gersthofen kommt", erklärte sie. Im Schnitt komme es jede Woche zu 20 bis 30 Kontakten. Die Migranten stammen aus vielen unterschiedlichen Nationen. "Es wurden viele Iraker und Türken zugewiesen, weiter Syrer, Eritreer, Afghanen, Menschen aus Gambia, Sierra Leone, Pakistan, Libanon und Staatenlose." Diese Vielfalt habe Folgen.

Großes Konfliktpotenzial in Gersthofen

So gebe es ein großes Konfliktpotenzial zwischen Kurden aus Syrien, dem Irak oder der Türkei und den übrigen Asylbewerbern, vor allem aus Afrika. "Ich wurde oft als Streitschlichterin hinzugezogen", so Susanne Buchele-Noone. Und die Probleme würden immer größer. "Es hat sich eine wahre Parallelgesellschaft gebildet mit Werten und Maßstäben wie bei uns vor hundert Jahren, das war früher nicht so intensiv." Es fehle bei vielen an der Bereitschaft, sich zu integrieren und an unsere Gesellschaft anzupassen. So müsse Susanne Buchele-Noone auch immer wieder deutlich machen, dass es Nein bedeutet, wenn eine Frau bei Annäherungsversuchen nein sage. "Das wird in vielen Herkunftsländern halt nicht ernst genommen, weil die Frauen dort wenige oder keine Rechte haben." Doch nicht nur unter den Migranten allein gebe es Konflikte. "So kam es schon zu Provokationen durch Mittelschüler direkt an der Unterkunft in der Ziegeleistraße."

Andererseits komme es zu schwer verständlichen Härten durch das deutsche Asylrecht: "Kürzlich wurde eine siebenköpfige Familie, die aus Afghanistan stammt, nach Polen abgeschoben." Die Kinder seien bereits in Gersthofen in die Schule gegangen. "Was macht das mit unseren Kindern, die miterleben müssen, wie ihre neuen Klassenkameraden wieder fortgeschickt werden?", fragte die Streetworkerin.

Häufige Unterstützung wegen psychischer Probleme

Migranten, die sich an Susanne Buchele-Noone wenden, tun dies in den meisten Fällen wegen psychischer Probleme. An zweiter Stelle steht die Streitschlichtung, gefolgt von persönlichen, familiären und gesundheitlichen Problemen. Weiter sei sie gefragt, um Behördenschreiben zu erklären, aber auch bei Problemen mit der Schule, der Ausbildung oder dem Arbeitsplatz sowie beim Kauf von Fahrkarten und Abos für den ÖPNV.

"Wir machen immer wieder die Erfahrung, wie problematisch das Aufeinandertreffen verschiedenster Kulturen ist", sagte Zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf." Der Bericht der Streetworkerin zeige, wie anspruchsvoll dieser Beruf sei. "Wie können Sie sich als Frau da durchsetzen?", wollte Ingrid Grägel (CSU) wissen. "Wenn ich zu einem Flüchtling gehe, beobachten mich die anderen Flüchtlinge - sie achten auf mich, weil ich ihnen helfe", erklärte Susanne Buchele-Noone. Sie räumte aber ein: "Ins Haupt-Asylbewerberheim gehe ich lieber abends, denn dann ist dort Security-Personal anwesend."

Simon Drüssler (FW) kritisierte, dass die Streetworkerin nach dem Vorfall mit den Mittelschülern die Schulleitung nicht informiert habe. Sie betonte: "Ich beobachte erst, bevor ich das tue." Bezeichnend sei allerdings gewesen, dass die Mittelschüler Deutschtürken gewesen seien, die Türken in der Asylbewerberunterkunft beleidigt hätten.