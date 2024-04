Wer ist der Kini? Rentnerin aus Gersthofen gewinnt 1000 Euro

Beim Dialekt-Rätsel ging es am Samstag um einen bekannten bayerischen König. Die Lösung war kein Problem für Maria-Magdalena Sombray.

Maria-Magdalena Sombray kann ihr Glück kaum fassen: Die Gersthoferin hat 1000 Euro beim Dialekt-Rätsel der Augsburger Allgemeinen gewonnen. "Das Geld kommt genau zur richtigen Zeit", freut sich die Rentnerin. Die 71-Jährige will sich von dem Gewinn die eine oder andere Teilnahme an einer Tagereise mit dem Bus gönnen.

"Was versteht man unter einem Kini?" So lautete die Rätselfrage in der Wochenendausgabe der AZ. "Das war sehr einfach zu beantworten", freut sich Maria-Magdalena Sombray. Natürlich sei dies der König. Die Gersthoferin, die vor etwa 20 Jahren von Meitingen in die Stadt am Lech gezogen ist, ist Abonnentin der AZ und hat beim Dialekt-Rätsel jeden Tag mitgemacht. Fast schon habe sie die Hoffnung auf einen Gewinn aufgegeben und wollte am Samstag keine Lösung mehr einreichen, erzählt Maria-Magdalena Sombray. "Doch Gott sei Dank konnte ich mich dann doch noch motivieren." Als dann das Telefon klingelte und ihr die Nachricht vom Gewinn überbracht wurde, war die Freude groß. "Es ist unfassbar für mich", sagt die Rentnerin. Sie habe gerade gelesen und gar nicht mehr an das Gewinnspiel gedacht, da sei die Überraschung umso größer gewesen. So ein Zuschuss tue ihr in der Rente, wo mit dem Geld gut gehaushaltet werden muss, sehr gut. "Ich habe sonst noch nie einen Pfennig in meinem Leben gewonnen", sagt die 71-Jährige. Sie mache aber außer dem AZ-Rätsel auch sonst keine Glücksspiele.

Maria-Magdalena Sombray lebt in Gersthofen alleine. Eine Tochter wohnt in der Nähe, die andere in Hamburg. Aus Spaß schickt ihr die Mutter immer mal wieder ein Dialekt-Rätsel zu und freut sich, wenn die Norddeutschen im Bekanntenkreis der Tochter damit so ihre Probleme haben. "Da dachte ein Freund, ein Biberle ist ein Biber", erzählt Maria-Magdalena Sombray lachend.

Die Gewinnerin liebt Neuschwanstein und Burgen

Dass der "Kini" der bayerische König Ludwig II. ist, war der Gersthoferin sofort klar. "Ich liebe Neuschwanstein und Burgen", erzählt sie. Das Geschehen in den europäischen Königshäusern, das die bunten Gazetten füllt, interessiere sie allerdings nicht. Geschichtliche Dokumentationen im Fernsehen, zum Beispiel über Heinrich VIII., schaue sie sich hingegen schon gerne an. Die Gersthoferin liest in ihrer Freizeit sehr gerne, das Bücherregel in ihrer Wohnung ist gut gefüllt.

Maria-Magdalena Sombray ist sehr interessiert und unternehmungsfreudig. Den Gewinn will sie daher in Tagesfahrten investieren. So freut sie sich zum Beispiel auf die Busreise, die die Stadt Gersthofen für Rentner organisiert. Dies sei ein schönes Angebot auch für Alleinstehende. Die Gemeinschaft beim Ausflug gefällt Maria-Magdalena Sombray sehr gut. Auch wenn ihre Lust groß ist, mal etwas anderes zu sehen, fühlt sich die 71-Jährige an ihrem Wohnort sehr wohl. Spaziergänge am Lechkanal oder auf den Müllberg machen ihr Freude.