Gersthofen

vor 47 Min.

Wie Gersthofen die Radwege ausbauen und sicherer machen will

Plus Mit dem Fahrrad in Gersthofen unterwegs zu sein, ist oft beschwerlich. Zwei Hauptachsen könnten entstehen, so ein Vorschlag. Das ist aber bei Weitem nicht alles.

Von Gerald Lindner

Radfahrstreifen auf der Augsburger Straße, enge Zufahrt zum Schulzentrum - den Radfahrern wird das Leben auf Gersthofen derzeit oft nicht leicht gemacht. Dies soll sich ändern. Derzeit wird an einem Mobilitätskonzept für die ganze Stadt gearbeitet. Dieses soll zum Ende dieses Jahres stehen. Noch im ersten Quartal sollten die Verkehrsplaner erste Details vorstellen, kündigt Bürgermeister Michael Wörle an. Es stehen aber schon Vorschläge im Raum - nicht allein, was die Radstrecken betrifft.

