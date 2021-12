Gersthofen

18:04 Uhr

Wird die Gersthofer Skateanlage wegen ihres großen Erfolgs erweitert?

Plus Ein Riesenerfolg geworden ist die Skateanlage am Gersthofer Eichenlohweg. Nun soll sie erweitert werden. Diese Pläne kommen aber nicht bei allen Stadträten gut an.

Von Gerald Lindner

Sie sollte ein Anziehungspunkt für Jugendliche, aber auch für Menschen aller Generationen werden: Die im Jahr 2019 eröffnete Skateanlage am Eichenlohweg erwies sich als Riesenerfolg. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie entwickelte sie sich zum viel frequentierten, wichtigsten Treffpunkt der jungen Gersthoferinnen und Gersthofer. Nun soll die Anlage in der Nähe der Autobahn erweitert werden, beschloss der Stadtrat mehrheitlich. Dies gefiel aber einigen im Gremium nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen