Wolfgang Baumeister erhält Gersthofer Bürgermedaille

Jahrzehnte lang hat sich Wolfgang Baumeister unermüdlich für die Gersthofer Feuerwehr eingesetzt. Jetzt wurde er von der Stadt besonders geehrt.

Wer Wolfgang Baumeister sagt, der sagt auch Feuerwehr Gersthofen: So heißt es schon seit vielen Jahren. Für seinen jahrzehntelangen Einsatz im aktiven Dienst und auch sein Engagement hinter den Kulissen erhielt Wolfgang Baumeister die Bürgermedaille der Stadt Gersthofen in Silber feierlich überreicht. Und das war nicht die einzige Ehrung.

Zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf lobte Wolfgang Baumeister für sein Engagement. „Er hat im Einsatz unter großer Gefahr Leben gerettet, hat sich großartig für die Aus- und Fortbildung eingesetzt und er hat vor und hinter den Kulissen für die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen viel Positives bewegt.“ Zudem erhielt Baumeister für über 40 Jahre Einsatz im aktiven Feuerwehrdienst der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen eine Auszeichnung.

1981 in die Jugendfeuerwehr Gersthofen eingetreten

Wolfgang Baumeister ist am 28. Juli 1981 in die Jugendfeuerwehr Gersthofen eingetreten und er wechselte am 21. März 1983 zur Aktiven Wehr. Im Jahr 1986 absolvierte der engagierte Feuerwehrmann den Atemschutzgeräteträgerlehrgang und wurde 1987 zum ehrenamtlichen Gerätwart ernannt. Diese Aufgabe hat Wolfgang Baumeister bis in das Jahr 2013 ehrenamtlich übernommen. Im Jahr 1991 besuchte Wolfgang Baumeister den Gruppenführerlehrgang in der Feuerwehrschule Würzburg – es folgten viele weitere Lehrgänge.

Durch seine Tätigkeit als Rettungshundeführer bekam er auch immer wieder interessante Übungsobjekte zu sehen und verknüpfte sie sogleich mit der Feuerwehr. Somit konnte die Feuerwehr Gersthofen seit 2002 zehn Jahre lang die einzigartige Atemschutz-Heißausbildung in einem Ausbildungszentrum der Schweiz absolvieren. Auch mehrere Großübungen – wie Busunfall, Flugzeugabsturz und Gefahrgutunfall – konnten auf den Übungsgeländen der Rettungshundestaffel abgehalten werden.

Jahrelang Kreisbrandmeister und Gersthofer Kommandant

Die Ernennung zum Kreisbrandmeister im Landkreis Augsburg folgte im Jahr 2003. Im Jahr 2005 wurde Wolfgang Baumeister zum Ersten Kommandanten der Feuerwehr Gersthofen gewählt. Im Zuge der Corona-Pandemie gab er beide Ämter auf, ist aber weiter hauptberuflich bei der Gersthofer Feuerwehr.

Für die besonderen Verdienste um das Feuerwehrwesen und sein Fachwissen für die Feuerwehr und die Feuerwehrlandkreisinspektion wurde Wolfgang Baumeister 2008 mit dem Ehrenkreuz in Silber und 2010 mit dem Ehrenkreuz in Gold des Kreisfeuerwehrverbandes geehrt. Für besonders herausragende Engagement, besondere Verdienste bei Einsätzen und jahrzehntelangen aktiven Einsatz auch hinter den Kulissen wurde Wolfgang Baumeister im Jahr 2019 im Rokokosaal der Regierung von Schwaben das „Steckkreuz“, die höchste Auszeichnung der bayerischen Feuerwehren, verliehen. Zudem wurde ihm für seine 25-jährige und 40-jährige aktive Dienstzeit das silberne und goldene Ehrenkreuz des Freistaates überreicht. (AZ)