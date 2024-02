Zwei Pkw kommen gleichzeitig von der Straße ab

Ein spektakulärer Unfall in Gerstofen beschäftigt Polizei und Feuerwehr.

Dass ein Auto von der Straße abkommt und gegen einen Baum prallt, ist für die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen nichts Ungewöhnliches. Dass jedoch gleich zwei Pkws von der Straße abkommen und am Baum landen, eher schon. So geschehen in der Nacht zum Samstag, als ein Mercedes-Fahrer auf der B17 in Richtung Donauwörth auf Höhe der Ausfahrt Bergstraße in Gersthofen aufgrund einer Unachtsamkeit beim Überholen einen rechts neben ihm fahrenden Nissan touchierte. Daraufhin gerieten beide Fahrzeuge noch vor der Ausfahrt von der Fahrbahn ab. Während der Mercedes über einen Fuß- und Radweg schlitterte und an einem Baum zum stehen kam, überschlug sich der Nissan und landete jenseits des Weges ebenfalls an einem Baum.

Die Fahrerin des Nissan, der aufgrund des Überschlags einen Totalschaden erlitt, musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde mit leichten Verletzungen ins Uniklinikum gebracht. Den Gesamtschaden an Autos, Flur und Bäumen beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro.